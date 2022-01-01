Лучшие предложения месяца

Выбирайте банк по уровню надёжности. Слишком часто ЦБ лишает лицензии банковские учреждения. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» предполагает, что за период с апреля 2019 по апрель 2020 лицензии могут лишиться порядка 10% существующих банков. Поэтому, первое, на что вы должны обращать внимание — это надёжность. Зачем терять свои средства? В этом случае риск неуместен. При выборе банка: изучите рейтинги, присвоенные независимыми агентствами. Выбирайте лидеров; посмотрите отзывы на специализированных сайтах. Особое внимание обратите на то, как они меняются. Новые гораздо лучше старых? Значит, банк стал работать эффективнее. Ситуация обратная? Тогда лучше с ним не сотрудничать; обратите внимание на количество филиалов, банкоматов. Вам должно быть удобно работать с банком. Если требуется личное присутствие, а офиса нет в вашем регионе, то придётся терять время на поездки; проанализируйте сервисы, предлагаемые банком. Какое расчётно-кассовое обслуживание, и на каких условиях вы получите? Посчитайте ваши затраты, отдавайте предпочтение банкам, специализирующимся на обслуживании бизнеса того уровня в котором вы работаете.