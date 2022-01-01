Лучшие предложения месяца

Выбирайте банк по уровню надёжности. Слишком часто ЦБ лишает лицензии банковские учреждения. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» предполагает, что за период с апреля 2019 по апрель 2020 лицензии могут лишиться порядка 10% существующих банков. Поэтому, первое, на что вы должны обращать внимание — это надёжность. Зачем терять свои средства? В этом случае риск неуместен. При выборе банка: изучите рейтинги, присвоенные независимыми агентствами. Выбирайте лидеров; посмотрите отзывы на специализированных сайтах. Особое внимание обратите на то, как они меняются. Новые гораздо лучше старых? Значит, банк стал работать эффективнее. Ситуация обратная? Тогда лучше с ним не сотрудничать; обратите внимание на количество филиалов, банкоматов. Вам должно быть удобно работать с банком. Если требуется личное присутствие, а офиса нет в вашем регионе, то придётся терять время на поездки; проанализируйте сервисы, предлагаемые банком. Какое расчётно-кассовое обслуживание, и на каких условиях вы получите? Посчитайте ваши затраты, отдавайте предпочтение банкам, специализирующимся на обслуживании бизнеса того уровня в котором вы работаете.
Счёт имеет право открывать владелец компании, индивидуальный предприниматель или их официальные представители, имеющие доверенность, заверенную нотариусом. Для открытия счёта необходимо: Выбрать банк и тариф. Подать заявку на сайте, заполнив электронную форму и указав контактный номер телефона. Ответить на звонок менеджера, уточнить список документов, которые будут нужны, назначить встречу в удобное для вас время. Подготовить пакет документов. Встретиться с представителем банка, сдать документы, подписать договор. Ряд банков предлагают открыть счёт даже без посещения офиса. Банковский представитель приезжает к клиенту в назначенное время, проверяет документы, подписывает договор. К таким банкам относятся: Тинькофф Альфа-Банк Точка СКБ Банк (Дело) Модульбанк Локо Банк Промсвязьбанк Для удалённого открытия счёта вам необходимо: Собрать пакет документов (копии или фотографии). Их список уточните в банках. В разных учреждениях он отличается. Зайти на официальный сайт банка, заполнить электронную форму заявки, прикрепить к ней копии документов и отправить на рассмотрение. Ответить на обратный звонок менеджера банка, уточнить всю необходимую информацию, договориться о встрече с целью подписания договора. При онлайн-резервировании счёта его реквизиты вы получите мгновенно.
ООО счёт нужен. Оплата налогов, выплаты в бюджет, внебюджетные фонды осуществляются по безналичному расчёту. ИП может работать без счёта, но сумма наличных при расчётах ограничивается 100 тыс.рублями. Если вы заключаете договор на 150 т.р., то его нужно будет разбивать на два. Один на 100 т.р., второй на 50 т.р. Кроме того, организовать эквайринг (приём оплаты с банковских карт) можно только при наличии р/счёта. Рекомендуем открывать счёт ИП и ООО сразу после регистрации деятельности.
Расчетные счета ИП и юридических лиц (ООО) защищены банковской страховкой на сумму 1,4 млн рублей. При наступлении страхового случая ИП получает выплату в течение 2 недель, но только в размере страховой суммы. Для получения остатка средств, нужно обратиться в суд.
Да, многие банки предлагают помощь в регистрации ООО и ИП. Одни организации ограничиваются подготовкой пакета документов, другие предлагают комплексную услугу «Под ключ». Она включает подготовку и отправку документов в ФНС, открытие расчётного счёта для предпринимателей. Например: Сбербанк, Точка, Альфабанк, Модульбанк, Сфера и Промсвязьбанк — регистрация ИП и ООО под ключ. ВТБ, Уралсиб — подготовка документов.